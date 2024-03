Una imputada por homicidio no se presentó a la audiencia de su juicio abreviado

Las partes habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado que iba a ser expuesto ante el juez Sebastián Mardiza ayer. Sin embargo no pudo llevarse a cabo ya que cuando el personal policial fue a buscar a la imputada en el domicilio donde cumplía arresto domiciliario, no la encontraron. Según informó la Oficina de Gestión de Audiencias, la madre de la joven explicó que Medina salió de la casa el miércoles por la noche y no había regresado. El abogado Miguel Rocchio, de la defensoría oficial, dijo que había estado en contacto con su pupila en los últimos días, intentó comunicarse con ella durante la audiencia pero no tuvo éxito.