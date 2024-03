Polémica por la suma de dinero que pide la hermana de "Furia" para dar entrevistas

Pero Smith no fue la única en denunciar la actitud de Scaglione. Juan Etchegoyen, conductor del ciclo radial "Mitre Live" también se sorprendió. "Me pidió más de 300 mil pesos para hacerle una nota. Yo no sé si lo hacen a propósito, si quieren perjudicar a Juliana o qué. Me parece una canallada total, sobre todo porque estás facturando con la imagen de tu hermana", sentenció el periodista.