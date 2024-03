Las nuevas palabras que incorporó la RAE: "perreo", "cookies" y "disforia de género", entre otras

Aunque la academia es la encargada de reglamentar la terminología de los hispanohablantes, la entidad no es prohibitiva, es decir, no indica qué palabras se pueden usar y cuáles no. Por el contrario, la RAE toma los usos de los hablantes y, a partir de él, establece cuáles son los términos más usados y qué indican o a qué hacen referencia.