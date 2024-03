Calambres nocturnos: por qué se producen y qué hacer antes de dormir para evitarlos

A diferencia del calambre diurno, que suelen sufrir los deportistas, en la persona que duerme se supone que no hay condiciones de agotamiento físico y por tanto los músculos de las piernas y los pies deben estar bien tonificados. Pero esto no siempre es así, como bien sabe todo aquel que alguna vez ha sufrido un calambre nocturno, a veces no hace falta recurrir al ejercicio físico extremo para que nos den calambres. Lo que está claro es que estos se producen cuando el músculo tiene déficit de sales iónicas.