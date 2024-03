Los días de Daniel Osvaldo: nuevo escándalo amoroso, sin trabajo y alejado de sus hijos

"He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, dijo en el video con respecto a sus descendientes.