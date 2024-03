Escuela Nicolás Avellaneda: padres reclaman para que sus hijos puedan ir a clases

“La empresa que ganó la licitación dice que no trabajaba por las lluvias, pero el lunes no llovió y de todos modos no vinieron”, demandó Giselle Gallardo, madre de un niño de tercer grado, turno mañana. “La escuela es un desastre, tanto a nivel infraestructural, como a nivel higiene”, denunció. “Hay chicos que están teniendo clases en el patio con el calor que hace”, reclamó. “La secretaria zonal nos dijo que podíamos cambiarlos, pero todas las escuelas están saturadas”, agregó.