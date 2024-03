Cartas de lectores: la verdad de la milanesa

Tengo setenta “ pirulos”; en el año 1955, con la aparición de la Virgencita en el Canal de mi Villa San Cayetano , empecé a saborear y después a vender comidas y sánguches de milanesas hechos por mi madre a los peregrinos; es decir soy “profesional milanesero”. Pienso que cada zona o lugar tiene sus gustos, preferencias e historias y en la nuestra no podemos olvidarnos de “Pichón Aráoz, la Tochi, Coco Bustos, Mingo y saliendo un poco hasta la Plazoleta Dorrego, la Tanguería de César, el Mercadito y donde está la Estación de Servicios estaban los mejores apretados que comí en mi vida, los de la “Gorda” Antonia, que les sabía cortar las milanesas a mis hijos chicos y les servía en platitos. En mi época de estudiante concurría al Colegio Nacional Nocturno (de día se trabajaba) y para tomar la línea 8 en la Catamarca y Sarmiento, los viernes, nos “clavábamos” una “milanga” completa en Los Ferroviarios de la Plazoleta Mitre, o en Camiletti de la Junín , o Brizuela del frente de San Roque, o en Los Gallegos del Provincial , o en “cualquierita” de esos quioscos de lata pintados de verde, algunos de los cuales aún quedan. Dios me dio la oportunidad de conocer otros mundos , otras culturas culinarias , pero no existe nada más exquisito que una “completa” con abundante ají; si hasta me di el gusto de hacerme preparar en España una parecida , pero la diferencia estaba en el pan sanguchero y en ese aceitito común y no el de oliva. Para que sea más justa y se premie a la mejor Milanesa Tradicional Tucumana , propongo que se realicen previos concursos zonales en toda la provincia y clasificatorios a una gran final. Único requisito, usar pan rallado, carne, condimentos varios , huevos , lechuga, tomate, ají, sal, mostaza y mayonesa; nada más y a disfrutar . ¡Felicitaciones al “Sanmocho “ y a LA GACETA, que supieron viralizar algo tan simple y tan nuestro, y marche una completa con una polarizada bien fría y salute.