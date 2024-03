A pedido del Gobierno, los supermercados empiezan a modificar sus promociones

Los sondeos se hacen en todo tipo de comercio, no solamente en los grandes supermercados, que son los que suelen aplicar promociones agresivas. Sobre ese punto, la entidad no registra las promociones disponibles solo para determinados grupos de consumidores porque, en la práctica, no están disponibles para toda la población. En ese grupo entran las bonificaciones para clientes de un banco o billetera virtual, los descuentos a jubilados o el tratamiento especial de 2x1, 3x2 o descuentos especiales en la segunda unidad.