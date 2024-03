Un estudio de la UCA advierte que 3 de cada 10 alumnos de escuelas privadas son pobres

No obstante, este martes, el presidente Milei afirmó que la medida ya estaba en funcionamiento. "Hicimos un programa para darles financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado y los padres no pueden pagar la cuota", dijo en una entrevista con Chiche Gelblung. Ante la respuesta de Gelblung de que dicha medida "aún no se había implementado", el presidente Milei insistió: "Está todo funcionando, lo tienen que coordinar con el colegio. La ayuda se hace desde Anses".