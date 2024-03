El ranking de los países con mejor balance entre el trabajo y el tiempo de ocio, según una investigación

Según explica Isabelle Kliger, una escritora de viajes que ha vivido en Suecia, Reino Unido, Irlanda y, desde 2010, en Barcelona, "Aquí conoces gente y no te preguntan inmediatamente a qué te dedicas. Y no hablan de trabajo fuera del trabajo", explica. También destaca aspectos de sus hábitos y costumbres, destacando que en su cultura tienen claro cuáles son las prioridades. "No se vive para trabajar", dijo. "Se trabaja para vivir", destaca Kliger.