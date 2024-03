Cartas de lectores: cultura

Leí la carta del lector Mario Alberto Ricci (“¿Y cómo estoy pudiendo?”, 11/03) y pido perdón por mi ignorancia al confesar que no entendí absolutamente nada de lo que quiso decir. Lo único claro fue su necesidad compulsiva de injuriar. Sin embargo me siento obligado a ilustrarlo respecto de lo que significa la esquizofrenia. Su nombre deriva del griego que significa dividir, escindir, fragmentar. Una grave afección psiquiátrica que abarca un grupo de trastornos mentales crónicos, caracterizados por una desorganización neuropsiquiátrica que afecta especialmente las funciones ejecutivas del sujeto. Produce alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inadecuada, y comportamientos incoherentes. Es fácil ver que a Milei no le falta ninguno de estos síntomas. En sus discursos hipócritas y mentirosos, el Libertario declamaba enfáticamente que el ajuste no lo pagaría el pueblo, sino la llamada “casta política”. Sin embargo, desde que asumió no hizo otra cosa que acelerar la inflación que hasta el día de hoy resulta imparable y por la falta de control enriqueció a muchos empresarios y comerciantes. Para producir todo este desastre se apoyó en un DNU confeccionado por personajes que son asesores de empresas dedicadas a inversiones financieras, y son las que contribuyeron a financiar su campaña. Con los DNU y contando con la indolencia que caracteriza a una gran mayoría de legisladores y gobernadores, se apresuró a cortar la asistencia del estado a hospitales y comedores populares, liberó los precios en el comercio, los intereses que pueden cobrar los bancos por las tarjetas de crédito, las tarifas de servicios públicos y las cuotas de la medicina prepaga. El domingo 10 la TV publicó que había bajado el dólar. Sin embargo, el lunes 11 los precios de los productos siguieron en alza sin control. Hemos visto que el Libertario, para darse importancia, se autodenomina “anarco-capitalista de la escuela austríaca”. Estoy seguro de que si hubiera estudiado en alguna universidad de Austria, todavía estaría de plantón en algún rincón de la clase. En cuanto a la insensibilidad que lo caracteriza, se viralizó la escena que muestra que no se conmovió en absoluto cuando un alumno que estaba a su lado en un colegio, cayó desmayado al piso. Quiero aclarar, para que no haya dudas, que en general detesto toda actividad política porque hace posible que personas incapaces e irresponsables lleguen al gobierno y lleven al país a una situación como la que atravesamos. No es una ciencia como quieren llamarla algunos politólogos, porque no responde de ninguna manera al sistema científico, carece de coherencia, de congruencia, y se maneja con groseras contradicciones de una lógica sana. En cuanto al Presidente, hemos visto que con total descaro, designó hace días en el Renaper, con un sueldo de $ 2.750.000 a una joven de 23 años, cuya única experiencia ha sido la de twitear a su favor. Por otra parte, antes del fin de semana salió a la luz que se había aumentado sus haberes en un 50 % junto a todo su gabinete. Como tuvo que retractarse, se manifestó sorprendido y trató de justificarse culpando a Cristina por un decreto del año 2010. Se olvidó que, sin duda alguna, el aumento de haberes tenía su firma.