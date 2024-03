La tucumana Paz designó a las tenistas que jugarán en Colombia

Julieta Estable, que jugó hace dos semanas en Tucumán, no era convocada desde 2016. "Tita" confesó que supo que iba a formar parte del equipo mientras jugaba el torneo de la International Tennis Federation (ITF) en "El Jardín de la República". "En el Womens ITF en Tucumán que organizó Mercedes Paz, como había perdido en primera ronda, la capitana me llamaba para hacer meditación y charlar de tenis. Hasta que en una de esas reuniones me dijo que me iba a llevar a Bogotá y empecé a llorar de alegría”, relató Estable en la entrevista que le hizo el sitio oficial de la competencia por equipos.