A 18 años de haberse encontrado el cuerpo de Paulina Lebbos, hay 23 causas aún en investigación

Hasta el momento hay nueve personas condenadas por el caso, pero por encubrimiento. No se avanzó hasta aquí en la resolución de la principal duda: quién mató a la joven que fue vista con vida por última vez el 26 de febrero de 2006. Durante el juicio de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macorito ordenaron que se investigue a 23 personas, entre ellas a la ex pareja de Paulina, César Soto, padre de la hija de la estudiante de Comunicación Social) y a Sergio Kaleñuk, quien fue funcionario del gobierno e hijo del ya fallecido Juan Alberto Kaleñuk, asesor del ex gobernador José Alperovich y ex jefe de Policía de la provincia. El fiscal Carlos Sale imputó en marzo de 2021 por el femicidio a Soto y a Kaleñuk por encubrimiento y solicitó que ambos fuesen enjuiciados. Antes de que se cumplieran los dos años, pidió que la causa en contra de ambos fuera elevada a juicio. El último día hábil del año pasado, el juez Raúl Cardozo rechazó la oposición a elevación a juicio que habían solicitado los defensores de Kaleñuk, Patricio Char y Fernando Poviña, pero ellos apelaron la resolución y la causa está pendiente de resolución.