El “león” rugió fuerte como local y aplastó a Jujuy Básquet en la Liga Federal

Por su parte, Hugo Angelicola, entrenador del local, mostró su conformidad al referirse a la actuación de sus dirigidos. “Siento una tranquilidad enorme, se hizo todo lo que se planificó durante la semana. Ganarle así a un equipo como este no es fácil. Me voy más que contento a mi casa”, aseguró. Seguidamente, le envió un mensaje a los hinchas. “Para nosotros es muy importante que la gente venga a la cancha y se identifique con el equipo. Les pido a los taficeños que no dejen de asistir a los partidos, realmente los necesitamos. Yo les prometo que este equipo siempre dará el cien por ciento”, afirmó.