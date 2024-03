Jimena Barón se defendió de los detractores y habló de su transformación física

Jimena Barón se defendió de las críticas mientras habló de su transformación física

En una entrevista con el programa “Socios del Espectáculo”, Jimena habló sobre las polémicas y defendió su estilo de vida y esfuerzo. “Yo no vi eso, pero me llama la atención. Yo no hablé de nadie y simplemente salí a decir, ‘che, loco, no hablen más de mi cuerpo’. Obviamente, eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo, así que no consumo esas cosas porque me dan bronca. No me hago la superada”, empezó diciendo la cantante.