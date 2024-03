Premios Oscar: apareció totalmente desnudo para presentar una categoría

En las redes sociales, los espectadores sugirieron que la presentación de Cena estuvo ligada a un reclamo por parte del área de vestuario del cine. Bajo el lema "Naked Without Us, Pay Equity Now" ("Desnudos sin nosotros, pago equitativo ahora"), el sindicato de diseñadores reclama salarios más justos para su rubro.