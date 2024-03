Cartas de lectores: jubilación millonaria

No sé si a sus fanáticos los alegrará el hecho de que su jefa reciba mensualmente la fantástica suma de catorce millones de pesos por su actuación política y su viudez. Porque esto equivale a 60 jubilaciones mínimas. Y todo para una sola jubilada, ya que el hijo e hija ya son millonarios. Sólo por ser hijos de un “ex”. Familia muy, pero muy, afortunada, dotada de una viveza excepcional para posicionarse tan bien entre una población de 45 millones. Me gustaría preguntarle qué piensa hacer con esa fortuna de reina británica, extraída de las necesidades de vasallos que no les importa privarse de necesidades básicas, el tributo se debe reunir. Así lo establece el reglamento de Anses, admirablemente pergeñado. Y ...¡No lo toquen! La Reina se lo merece (¿?). ¿Acaso lo duda?