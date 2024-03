Cartas de lectores: tránsito en capital

Me parece muy bien que quiera ordenar el tránsito vehicular en esta ciudad, pero creo que es fundamental que se eduque a los conductores de vehículos porque cambiando la circulación de las calles y demarcando las mismas no se solucionaran, los señores colectiveros no respetan la mano derecha, como sebe ser y son los que más transgreden la luz roja de los semáforos y los taxistas paran en todas las esquinas de la ciudad especialmente las del centro esperando pasajeros, lo hacen en las entradas de los supermercados , en las paradas de colectivos, en las salidas de los colegios, etc. y también los particulares lo hacen enfrente de los bancos y en doble y triple filas en las salidas de los colegios, etc. Creo que tiene que enviar a las calles a la mayoría de los policías e inspectores municipales y realizar las multas correspondientes, pues la única forma que aceptaran las ordenanzas, es por medio del bolsillo.