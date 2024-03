Oppenheimer se llevó el Oscar a Mejor Película

Entre los presentadores confirmados para la entrega se encuentran Zendaya, Ariana Grande, Issa Rae, Anya Taylor-Joy, Melissa McCarthy, Sally Field, Ben Kingsley, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Steven Spielberg, y Charlize Theron, entre muchas otras figuras.

Por otro lado, los shows musicales tendrán su espacio para representar a las mejores canciones originales que aspiran a la estatuilla dorada. Billie Eilish y Finneas O’Connell interpretarán “What Was I Made For?” (la gran candidata a ganar, por Barbie); Becky G cantará “The Fire Inside” (de Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia); el ya premiado Jon Batiste estará a cargo de “It Never Went Away” (del documental sobre su vida, American Symphony); el compositor Scott George y The Osage Singers harán “Wahzhazhe (A Song for My People)” de Los asesinos de la luna; y Ryan Gosling subirá al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, el tema que cantó en Barbie, el fenómeno de Greta Gerwig que recibió ocho nominaciones.