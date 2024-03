1994, cuando la furia "roja" desactivó la máquina "verdinegra"

De ambos lados había argumentos rugbísticos de sobra, pero los nervios conspiraron contra el nivel del juego. Universitario mostró algo más de intenciones ofensivas, pero cometió muchos errores en el manejo, amén de que el trabajo defensivo de Los Tarcos fue impecable. Los "rojos" tomaron la delantera en el primer con un try de Vallejo, después de taparle un kick al apertura García, y en el complemento la balanza terminó de inclinarse cuando Fernando Buabse lideró el empuje del pack tras un line y marcó un nuevo try. No obstante, las infracciones defensivas del visitante le dieron a García varias posibilidades de sumar con penales. Sobre el final, el 10 tuvo la chance de igualar el tanteador, pero su disparo se fue ancho, y luego de la corneta, un penal de Palavecino selló el 18-12 definitivo.