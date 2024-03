Independiente y River no se sacaron ventajas, en un duelo de poco vuelo

Si bien no hubo lugar para más goles, sí lo hubo para una polémica: a poco menos de 10 minutos para el final, Ávalos recibió adentro del área y cayó ante un toque de Leandro González Pirez; el árbitro Nazareno Arasa consideró que no hubo penal, algo que el VAR ratificó al no llamarlo para analizar la jugada. Sin embargo, los ánimos quedaron caldeados en Independiente, cuyo plantel y cuerpo técnico consideró que la infracción debió haber sido sancionada. Los ánimos siguieron complicados incluso tras el final del partido en el “rojo”, que terminó con 10 por la expulsión de Iván Marcone.