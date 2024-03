Nahuel Banegas quiere reflejar su buen momento con los resultados en San Martín

“Al otro día del partido contra Gimnasia de Jujuy era el cumpleaños de mi mamá Viviana y por eso hice la inicial. Se me cruzaron muchas emociones en ese momento. Además, había cortado las vacaciones para venir a entrenar porque estaba con una pubalgia que la venía arrastrando del torneo pasado. Fue muy duro porque hasta pensé que no llegaría a jugar”, dijo Banegas, que abrió su corazón. “Uno se va acostumbrando a eso también. Ya son muchos los cumpleaños y fiestas que pasas lejos de la familia. En este caso fue muy especial. Era la primera vez que arrancaba un torneo y que no estaban ellos. No habían podido venir por lo que le pasó a mi papá. Por todo eso no logré contener la emoción”, agregó.