Las “licencias” del Presidente

En 1842, el inglés William Wood escribió un libro titulado borgeanamente The History and Antiquities of Eyam: with a full and particular account of the great plague, which desolated that village, 1666. La obra recopila desde sus inicios la historia de Eyam, una aldea británica del condado de Derbyshire, e incluye los detalles de su episodio más funesto: la epidemia que la diezmó salvajemente en 1666. De allí tomó el científico mexicano Salvador Galindo Uribarri el episodio de un sastre que, al recibir unas telas contaminadas, introdujo la peste bubónica en la aldea. El mexicano resume el episodio con sus palabras (y cita la fuente) al inicio del artículo «Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros», publicado en 2013 en la revista Ciencia ergo sum y que firma junto a sus colegas Mario Alberto Rodríguez Meza y Jorge Luis Cervantes Cota.