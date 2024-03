Criollos, gringos, caballos y Borges

Borges, a quien nada le era ajeno, rápidamente escrutó en la literatura rural sobre el tema. Así, cita a Rafael Hernández, quien observa que “…al potro no se le pone freno sino bocado, y que sofrenar el caballo no es propio de criollo jinete, sino de gringo rabioso”. Busca a Lugones, quien confirma: “Ningún gaucho sujeta su caballo, sofrenándolo. Esta es una criollada falsa de gringo fanfarrón, que anda jineteando la yegua de su jardinera”. Y sobre el overo rosado, de vuelta a Rafael Hernández: “Ese parejero es de color overo rosado, justamente el pelo que no ha dado jamás un parejero, y de conseguirlo, sería tan raro como hallar un gato de tres colores”.