Luego de abandonar la casa de Gran Hermano, Agostina se separó de su novia

Sin embargo, Shaw siguió indagando: “¿Te dejó tu novia?" a lo que Agostina respondió “No, se terminó". Luego, Spinelli no profundizó mucho en los motivos pero agregó cuál fue uno de ellos. “No soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron.” Por último destacó que se encontraba bien y que no necesitaba ningún duelo.