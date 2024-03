Cumbre de gobernadores: se abrió el diálogo, pero aún no hay acuerdos

Sin embargo, aunque hubo una presentación de los temas que a cada administración preocupan, no hubo acuerdo. Como primera medida, el Gobierno nacional insistió ante los representantes provinciales con la necesidad de reflotar la “Ley Bases” en el Congreso, aunque en un formato condensado. Este texto generó el pico de tensión entre las provincias y el poder central, ya que al no obtener consenso en Diputados la Nación dejó de transferir el Fondo de Incentivo Docente y eliminó el Fondo Compensador de Transporte para el interior. En paralelo, los funcionarios Posse y Francos ratificaron que se enviará un proyecto de ley para restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Según estimaciones, permitiría una recaudación de alrededor de U$S 6.000 millones a lo largo del año. En el caso de Tucumán, la pérdida de ingresos por la no coparticipación de ese impuesto (eliminado en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández) es de unos $ 100.000 millones.