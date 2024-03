Cartas de lectores: el corte sin agua

El paraíso sigue sin agua. En tiempos en los que se habla de quite de subsidios desearía saber si se prevé los cortes de agua diarios que sufrimos hace meses. La sequía es una realidad para algunos pero no para todos. En El Corte un grupo de vecinos sufrimos casi 12 hs. diarias de corte. Y cuando tenemos es un hilo insuficiente. Casi a modo de letanía venimos reclamando a la SAT. Desde hace casi un mes un grupo de vecinos de El Corte tienen agua sólo por horas. En mi condición de vecina y usuaria ya no sé qué hacer para que el organismo atienda mi pedido y dé explicaciones. En notas en LA GACETA anunciaban obras que no se han cumplido. Reclamé por carta y por este medio. El consumo está incrementado por el desmesurado desarrollo y la aparición de confiterías varias. Las autoridades contestan que no hay problema. Este ultimo tiempo se sumaron los cortes de luz e internet. Algunos amigos no resisten la tentación de decir que el nombre de la zona es profético. Para completar la situación, la frecuencia de los ómnibus es cada vez menor.