Cómo profesionalizarse en el trabajo milenario de hacer teatro y en Argentina

- Todos estamos como perdidos, como si no encontráramos el norte. Cuando se habla de la gran crisis que atraviesa la cultura muchas veces se anestesia lo que esto implica, porque va de crisis en crisis desde hace mucho. No debemos olvidarnos de que nuestros artistas los que nos mantuvieron humanizados en la pandemia. Recordamos la gran labor que llevó adelante el sector de la salud, pero no debemos perder de vista de que gracias a nuestros artistas nos creamos y recreamos en nuestras casas durante el aislamiento. Además es importante mencionar que muchos artistas llevan adelante los procesos de producción en soledad y de forma autogestionada. El Estado no debe desentenderse porque la actividad de los institutos y programas de difusión y promoción de la actividad teatral, en entredicho porque son pensados como gasto antes que como inversión, son vitales para muchas familias. Si perdemos de vista que la cultura es el huevo que mantiene ligada la torta, entonces perdemos de vista nuestra propia identidad cultural.