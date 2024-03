Roberto Sánchez Loria: "La Estación Experimental es su gente; sin ella, sería un museo"

- No hemos hablado todavía con el gobernador, pero lo vamos a hacer. La transferencia de la Estación Experimental a las empresas es valorada, no solamente en Tucumán, sino también en toda la región. No me imagino la producción agroindustrial sin un instituto de esta referencia y de esta calidad, porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo la complejidad del proceso productivo es mayor. Hablábamos con Daniel (Ploper) sobre los ejes fundamentales que nosotros perseguimos acá, que son una producción sustentable, que es compleja, porque entra a jugar un factor que antes lo despreciábamos un poco que es el tema ambiental. Hoy tenés un problema, una plaga y no podés salir a aplicar cualquier cosa, no podés, estás limitado, tenés que aplicar aquello que tiene bajo impacto ambiental y tiene que estar probado y aceptado. No se puede producir, por ejemplo, una modificación genética de alta complejidad sin estar absolutamente encuadrado dentro de reglas duras.