Cartas de lectores: ¿Qué apuro hay?

Después del paupérrimo y provocativo discurso que el Presidente pronunció subido en una apropiada tarima, en la apertura de sesiones del Congreso, con un contenido confeccionado para una audiencia adicta, quedó claro su empecinamiento para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, enfatizando que sin ella, el país caerá en la miseria. Es obvio que este argumento tiene el objeto de presionar a los legisladores, quienes se mostraron demasiados prudentes. En su diatriba, incorporó una trampa tendida para engañar a los gobernadores y lograr su apoyo. El anzuelo consiste en la propuesta que les hiciera convocando a un acuerdo a efectuarse el 25 de Mayo en Córdoba. Deja entrever que los términos del acuerdo significarían alivio para las provincias, especialmente en lo que concierne a las retenciones. El peligro es que los gobernadores muerdan la carnada, pensando que esto les permitiría mantenerse en la comodidad de sus sillas. Pero la trampa consiste en que colaborar para aprobar la ley ómnibus, significaría que la misma autoriza a Milei a tener injerencia sin limitaciones sobre los territorios provinciales. Por lo tanto podría enajenar discrecionalmente sus territorios, riquezas y minerales. Uno de los peligros es que La ley Ómnibus permita el descarado negocio de que el gobierno autorice por decreto que las AFJP administren los fondos del Anses y se queden con el 30% de los fondos de las jubilaciones. Otro tema de cuidado es que la ley ómnibus autorizaría al Poder Ejecutivo a permitir la entrada indiscriminada de capitales que vengan a blanquear dólares desde el exterior, sin controlar su procedencia. Con la dolarización, esto nos convertiría en un verdadero paraíso fiscal, porque podrían ingresar capitales mal habidos de cualquier parte o frutos del narcotráfico. Para impresionar, la ley permite que el Gobierno elimine las jubilaciones de privilegio. No aclara que solo podrá tener efectos futuros pero no retroactivos. De modo que los ex presidentes como Rodríguez Saá, Wudoo, Cristina y Alberto Fernández seguirán gozando de sus privilegios. Por ahora, lo cierto es, que mientras la inflación siga encareciendo nuestras vidas con las devaluaciones que aconseja Cavallo, todavía nos quedan 80 días de calvario, hasta ver si se produce algún desenlace que evite la destrucción programada de Argentina. Mientras tanto, el Libertario seguirá twiteando diariamente sus mentiras, confundiendo y entreteniendo a una población inexperta, colaborado por un sequito de twuiteros que tiene contratados en Casa Rosada. Es su manera depredadora de competir con la información de los pocos medios de comunicación pública que quedan, con la única intención de desfigurar a su antojo la realidad factual.