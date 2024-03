Canelada y Cobos presentaron a Jaldo dos nuevos análisis del agua con bacterias

Por último, Canelada invitó a los vecinos a oponerse a una nueva suba del agua. "Con Cobos nos vamos a poner al frente, no los vamos a dejar solos, pero les pedimos a todos que no se naturalice que nos pisen la cabeza. Tenemos que dar pelea juntos, no puede haber aumento de la tarifa si ni siquiera hay agua en algunos barrios o sigue saliendo marrón, o mientras seguimos teniendo estudios que dicen que el agua no es apta para el consumo humano. No bajemos los brazos".