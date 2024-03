San Martín de Tucumán sigue sin encontrar una identidad de juego. Los hinchas, por la reacción que tuvieron en La Ciudadela, no están conformes con el rendimiento del nuevo cuerpo técnico y tampoco de los jugadores. El esquema ofensivo 3-4-3 no fue efectivo para llegar al gol. La generación de juego que se buscaba con el ingreso como titular de Pablo Hernández no tuvo impacto y será el punto crucial a perfeccionar en la semana de trabajo.