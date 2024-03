La jubilación de Cristina implica 60 veces la mínima

El dato de los haberes de la ex presidenta, y de otros 10 beneficiarios de estas asignaciones vitalicias -ex presidentes, ex vicepresidentes, viudas de ex presidentes y la hija de un ex mandatario- fueron obtenidos por el diario La Nación, por un trámite de solicitud de acceso a la información pública formulado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).