En busca de un scrum más seguro y eficiente

Aspectos clave

Galías enfatiza en la seguridad del scrum como eje principal del trabajo. “Personalmente, me parece que es importante generar conciencia de la formación. Porque nos fijamos mucho en la formación técnica, en la postura y todo eso, pero...¿estamos seguros de este o aquel chico está en condiciones de ejecutar correctamente lo que le estás pidiendo? ¿Tiene una preparación física adecuada? En el Centro de Rugby que dirige Emilio Valdez hemos detectado que muchos chicos no tienen registro del cuerpo, no tienen una percepción incorporada. Por eso mismo estoy trabando en un proyecto que me gustaría implementar, sobre una formación integral en el scrum. Por ejemplo: vos para tener una buena línea de backs tenés que apuntar primero a tres destrezas fundamentales, que son el pase, la recepción del pase y la carrera. Con esas tres destrezas individuales afinadas, vas a poder trabajar en las destrezas de conjunto. En el caso del scrum, vas a tener una formación segura, eficiente y dominante siempre y cuando las destrezas individuales de cada puesto estén bien trabajadas. Cuando mejor está la individualidad, mucho mejor puede llegar a ser la sociedad”, graficó.