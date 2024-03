Cartas de lectores: competencia y libre mercado

La hipocresía colonialista se manifiesta no solo en la presencia británica en nuestras islas y sus excusas pueriles sobre sus derechos soberanos, sino también en buena parte de Europa, cuando se niegan a concretar el acuerdo de comercio y complementación entre Europa y América Latina. Los farmers europeos no quieren competencia eficiente. Saben que América Latina es una fuente de productos agropecuarios y alimentos formidable. Los europeos quieren repetir los vicios del siglo XIX, esto es, ellos nos venden de todo y se llevan nuestras materias primas por monedas. Pese a tener subsidios de 400.000 millones de euros, que se contraponen a las retenciones que sufren nuestros productores, los agricultores europeos temen perder privilegios y los gobiernos a tener un quebranto de sus campesinos y depender de las importaciones extra Mercado Común. Igual ellos nos siguen vendiendo libremente. El libre mercado funciona cuando hay competencia y acceso libre a los mercados, si no es un verso de los poderosos que protegen sus mercados y nos venden la idea de la libertad, siempre y cuando ellos sean los beneficiarios. Igual que en el siglo XIX.