"El Gobierno está orquestando una nueva suba de la boleta del agua, es vergonzoso", advirtieron Canelada y Cobos

Por último, los concejales señalaron que la suba no sólo no debe tener lugar, sino que incluso debe tomarse la medida contraria. En ese sentido, recordaron que en febrero presentaron una nota ante el Ersept con cuatro solicitudes: que se brinde un servicio eficiente de agua potable en todos los barrios de Tucumán; que no se cobre las facturas a quienes sufren deficiencias del servicio por falta de agua o porque les sale marrón; que a esos mismos usuarios se les devuelva lo que hayan pagado durante los meses en que tuvieron un servicio deficiente; y que se les entregue un resarcimiento por los gastos extra que esta situación les generó.