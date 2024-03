El auto de un campeón del mundo quedó destruido, pero él salió ileso

“Hola a toda la gente que se enteró que tuve un accidente, les quiero decir que vine al hospital, me hice todos los estudios, y no hubo ningún problema. Sólo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por preocuparse. el auto sí quedó destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada. Ya estoy bien para seguir mi vida normal”, dijo desde la puerta del centro médico en el que fue atendido.