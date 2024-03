Juan Paez: “Con la escritura busco vivir una experiencia con el lenguaje”

No creo en las clasificaciones. En mi caso, con la escritura busco vivir una experiencia con el lenguaje, por lo tanto me resulta difícil pensar en lo genérico de un libro como algo a priori. “Destino Perú” comienza con una cita de Muriel Rukeyser que dice: “Absorbe experiencia, exhala poesía”, porque la poesía es una fuerza que trasciende los objetos y los lleva a otros estadios, no se limita al poema. Por ejemplo, ahora que lo mencionás, este libro bien podría ser una suerte de crónica porque busca que el lenguaje ordene una experiencia, convirtiendo al caos en un principio innato de creación.