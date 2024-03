Tafí Viejo: obras aprobadas que quedarán sin hacer

La administración nacional no contempla la posibilidad de llevar adelante los proyectos aprobados por la gestión anterior; tampoco hay voluntad de incluir en la agenda la ejecución de planes presentados previamente a la asunción de Milei. En cuanto a la probabilidad de que estos sean tenidos en cuenta por vía municipal o provincial, la ex secretaria no lo ve posible ya que considera que las obras son muy costosas para afrontarlas sin los montos provenientes del tributo nacional.