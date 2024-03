Sebastián Báez, título y al Top 20 del ranking

Las finales de los ITF de Lawn Tennis, postergadas

El último día de competencia de los torneos internacionales debía comenzar a las 15 con la definición del título en damas. Por la lluvia se hizo una primera actualizacipon del juego entre la paraguaya, Ana Paula Neffa de los Ríos y la italiana Verena Meliss. La organización de los certámenes ITF M25 y W15 indicaron a las 14.47 que la actividad empezaría no antes de las 16 y luego el programa seguiría según lo anunciado con la definición masculina entre Dimitry Popko, de Kazajistán, y el brasileño, Pedro Sakamoto. Llegado ese horario, la lluvia seguía cayendo sobre el polvo de ladrillo del club del parque 9 de Julio por lo que llegó otra actualización anunciada para no antes de las 17. Transcurrido ese tiempo las condiciones no mejoraron por lo que se anunció que los partidos pasaban para no antes de las 18. Media hora antes del comienzo, finalmente, se reprogramó la jornada.