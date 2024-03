Cartas de lectores: Sarmiento y Roca

Hay dos héroes de la patria que fueron permanentemente ninguneados y atacados por el colectivo peronista: Domingo Faustino Sarmiento y el general Julio Argentino Roca. En ese insistente y cobarde ataque utilizaron los medios estatales de comunicación donde artistas e intelectuales a sueldo adoctrinaban en el nuevo relato. Los tucumanos fuimos humillados y despojados de nuestra dignidad cuando aceptamos pasivamente que cambiaran el nombre de un segmento de la avenida Roca por el de Néstor Kirchner. Me pregunto cómo hubieran reaccionado los sanjuaninos ante la eventualidad similar de un cambio de nombre de su héroe provincial. No se atrevieron con San Juan y lo hicieron con nuestra provincia. Los tucumanos, que mostramos nuestra valentía en la batalla del 24 de septiembre de 1812 que salvó a la revolución de mayo, no merecemos esta humillación, no somos menos que los sanjuaninos. Le pido a nuestro gobernador, que ya dio muestra de independencia y coraje en la gestión, que corrija esta aberración de cambiar el nombre de un héroe que arriesgó su vida por la patria por el de un ciudadano que el único riesgo que tuvo es con la justicia que investigaba los hechos de corrupción de su mandato.