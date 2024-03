Cartas de lectores: la paciencia tiene límites

La paciencia de los vecinos y vecinas tiene un límite ante la desidia y la falta de atención a las necesidades de los tucumanos por parte de SAT. Ante la urgencia, no responde a los llamados de los vecinos y, cuando se dignan atender, dicen que “el camión ya va a venir.” Respuesta que nos dieron cerca del mediodía y, a las 19.50 pm, seguimos esperando que vengan a solucionar un problema que es de absoluta competencia de la empresa y no nuestra. En el día de la fecha (sábado), desde las 10.30 am, en pleno Barrio Norte, en Santa Fe al 800, hay una pérdida de agua de cloaca en la vereda del edificio, debido a que un caño se ha trancado y la fuerza del agua ha provocado la inundación de los dos subsuelos del edificio, lugar de las cocheras, donde transitamos seres humanos con peligro de contagio. Este hecho provocó el corte de luz en el frente del edificio y en los subsuelos. SAT no mide ni tiene en cuenta que estamos en un foco de infección, con gravísimas consecuencias para la salud de los habitantes de 50 departamentos, sumado al hecho de no contar con luz para movernos en las cocheras porque el agua produjo cortes de electricidad. Es lamentable y vergonzoso seguir manteniendo una empresa con este nivel de escasísima empatía con los tucumanos y que, además, debiera hacerse cargo del pago particular del sanitarista, a quien debimos recurrir, para cuidar la salud de quienes vivimos en este edificio. Todavía el camión no apareció y las boletas de agua crecen en razón directa con el estado calamitoso del agua y la falta de compromiso con los tucumanos por parte de SAT. Este consorcio pagó la boleta de SAT del segundo bimestre de 2024 antes de su vencimiento (código cliente 16850278).