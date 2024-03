Oppenheimer, la gran favorita de los Oscar: Por qué Barbie aún puede competir como “mejor película”

La misma tendencia se ve reflejada en las apuestas online que ya están palpitando la noche de la entrega de premios. Aunque Oppenheimer se postula como la gran ganadora del galardón Mejor Película, pagando una cuota de 1.08, las principales perseguidoras no pierden la esperanza. Es que Barbie, entre las 10 películas nominadas a este premio, se ubica 3ra en bplay, pagando, eso sí, una alta cuota de 15.00, al igual que The Holdovers. La segunda, más cerquita de Oppenheimer, es Pobres Criaturas, que paga 13.00, no muy lejos de Barbie.