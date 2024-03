Bonus Eventus buscará dar el salto a los clásicos en el turf

“Bonus Eventus anda muy bien. Le tengo muchísima confianza, porque llega 10 puntos a la carrera. En su anterior presentación no estaba como ahora y es por eso que al final se cansó un poco”, contó César “Rulo” Assad. El entrenador del defensor de la caballeriza “Don Valiente” hizo referencia a la competencia del 18 de febrero, donde su pupilo llegó cuarto a ocho cuerpos de Falling For You, en 1’31”2/5 para los 1.500 metros del especial “Juan Mauricio Díaz”.