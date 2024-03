Jugaron juntas por casualidad, y se consagraron campeonas en Lawn Tennis

Ubicada en el puesto 1041° del ranking mundial, Justina se ilusiona con tener una gran temporada, y sueña con grandes objetivos. “Siempre hay mini objetivos que con los entrenadores vamos planteándonos. Este año me gustaría hacer final en uno de estos torneos, o lograr el campeonato, por qué no. El tema del ranking creo que se va a ir dando con el nivel; mientras vaya ganando partidos, y me vaya sintiendo bien, el ranking se va a dar”, cerró González Daniele, que en las próximas horas pondrá rumbo a Córdoba, para disputar el torneo W15 que se jugará allí la próxima semana.