El discurso de Jaldo: apoyos y reclamos en el recinto

“Esperaba que nos diga que iba a garantizar vacunas contra el dengue. Lamentablemente, no hay una decisión política de hacerlo; ya hay gente que ha dado su vida por esta enfermedad, es fundamental inmunizar a la población”, declaró. Por otro lado, la ex senadora también se refirió a la propuesta de cambiar el régimen electoral: “Ya en 2016 se intentó llevar a acabo una reforma electoral y no pasó nada; el gobernador era vice y se hizo cargo de la Legislatura no dejó que se avanzara con esta reforma”.