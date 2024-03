El Presidente inauguró el 142° período de sesiones ordinarias del Congreso

21:16 hs

"No la ven y no la verán"

El presidente arremetió contra dirigentes de la oposición. "Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán".

"Vamos conociendo con mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos, que esta presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad". "Una sociedad con cifras récord de indigencia y al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen", sostuvo.