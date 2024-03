Bullrich dejará la presidencia de Pro y le hizo un guiño a Macri

En tanto, la funcionaria no incluyó a Horacio Rodríguez Larreta, exalcalde porteño y excandidato presidencial que mantiene un marcado bajo perfil desde su derrota en la interna del año pasado. “La verdad es que él está como que no se siente representado por... Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso... Él está buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado. Hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado”, concluyó la ministra.