Atlético buscará recibir a su nuevo DT de la mejor manera

Que Atlético atraviesa momentos delicados no es una opinión, sino una certeza. Por un lado, el reciente conflicto entre Joaquín Pereyra, capitán del equipo hasta hace un par de fechas, y una de las figuras, con la dirigencia, luego de que se trabara su salida a New England Revolution de la MLS. Por ahora, es una incógnita lo que pasará con el "10", aunque son grandes las chances de que no vuelva a ponerse la camiseta celeste y blanca.