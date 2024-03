“No entendés porque no sos mujer”: la dura pelea de Flor de la V con "Pampito"

De ese modo, el altercado siguió durante unos minutos, hasta que la conductora no pudo más con su enojo y manifestó: “A nosotras se nos cuestionan cosas que a ustedes ni siquiera se les pregunta. Ni siquiera”, señaló. Luego Flor argumentó con el comportamiento social que se impone. “Nosotras no cuestionamos. Estamos hablando, contando, informando. Al hombre no le señalan las mismas cosas que a las mujeres”, terminó por decir la mujer.